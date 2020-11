Thiago Neves exalta a entrega do Sport no empate fora de casa

O Sport começou bem o returno do Brasileirão. Na Arena Castelão, a equipe de Jair Ventura suportou a pressão do Ceará e volta para casa com um ponto na bagagem.

Na saída de campo, o meia Thiago Neves exaltou a entrega da equipe, que conseguiu sair de campo com um bom resultado.

‘Nossa estratégia é todos os jogos somar pontos. A gente sabia da dificuldade de jogar aqui, ainda mais após a classificação contra o Santos. Time bem treinado, empolgado. Valeu o empenho, treinamos assim, jogamos assim. É um sacrifício que temos que fazer, mas que nessas horas vale a pena. É um ponto que é muito valioso’, afirmou ao Premiere.

Com o empate fora de casa, o Leão encerra a jornada do Campeonato Brasileiro na 9ª colocação, com 25 pontos.