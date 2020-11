Thiago Papel ajuda equipe a se manter na elite do futebol do Vietnã

Campeão vietnamita em 2017, o zagueiro Thiago Papel conseguiu no último fim de semana manter a sua atual equipe na primeira divisão do país. Com o empate em 1 a 1 com o Song Lam, o Nam Dinh terminou a competição com 18 pontos, assim como o Quang Nam, mas ficou na frente pelos critérios de desempate.

– Temos consciência que poderíamos ter realizado uma campanha melhor. Infelizmente as coisas não aconteceram como esperávamos e no fim precisamos lutar para impedir o pior. Estamos satisfeitos por termos alcançado o objetivo que estabelecemos quando iniciou o playoff – disse.

Após disputar quatro temporadas no país asiático, Thiago é uma das referências estrangeiras da liga local. Sem saber ao certo qual será o seu futuro, o sergipano se mostrou simpático à ideia de permanecer atuando no Vietnã.

– Estou inteiramente ambientado e minha família também. Sou muito querido, gosto do lugar e já estou adaptado ao futebol que se joga aqui. É provável que propostas apareçam e vou estudá-las com carinho – definiu.