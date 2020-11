Thiago Silva vai bem de novo, marca pela 1ª vez e Chelsea vira contra lanterna na Premier League

Grande nome em um time onde recebeu a faixa de capitão e ajustou uma defesa acostumada a sofrer, o zagueiro Thiago Silva foi um dos destaques da virada do Chelsea sobre o Sheffield United por 4 a 1, em Stamford Bridge, neste sábado (7), pela oitava rodada da Premier League.

Ele fez uma grande partida, sendo um dos principais nomes na defesa, além de ajudar no meio de campo e também no ataque, tendo anotado o primeiro gol dele pelos Blues. Na comemoração, ajoelhou no campo e agradeceu aos céus.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Não dá para dizer que ele foi o único com atuação destacada nesta tarde porque numa vitória com tantos gols muitos mereceram elogios. Como o marroquino Hakim Ziyech, que deu duas assistências. Uma para o lateral Ben Chilwell e a outra para Thiago Silva.

A atuação do Chelsea não deixa de ser curiosa porque os primeiros minutos foram ruins para os donos da casa. Tanto que o Sheffield United, time com o pior ataque da Premier League, abriu o marcador com David McGoldrick, aos 9 minutos.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Mas o Chelsea não se abalou por estar em desvantagem. Os jogadores mostraram muita força mental e construíram ainda no primeiro tempo uma vitória parcial por 2 a 1, com tentos de Abraham, aos 23, e Chilwell, aos 34.

Na etapa final, com melhor preparo físico, mais técnica e mais objetividade, além de força de vontade para vencer, o time de Londres marcou mais duas vezes. O tento de Thiago Silva foi aos 32. Werner fez o quarto, aos 35.

Com o resultado, o time é o terceiro na Premier League, com 15 pontos. O Sheffield United é o lanterna, com apenas um ponto.

Thiago Silva comemora primeiro gol pelo Chelsea contra o Sheffield United Mike Hewitt/Getty Images

Chelsea 4 x 1 Sheffield United

GOLS: McGoldrick (SHE), aos 9 min/1ºT, Abraham (CHE), aos 23 min/1ºT, e Chilwell (CHE), aos 34 min/1ºT; Thiago Silva (CHE), aos 32 min/2ºT, e Werner (CHE), aos 35 min/2ºT

CHELSEA: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva e Chilwell; Kovacic (Jorginho), Kanté e Mount; Ziyech, Abraham e Werner (Giroud). Técnico: Frank Lampard

SHEFFIELD UNITED: Ramsdale; Basham, Egan e Stevens; Baldock, Berge, Norwood (Ben Osborn), Lundstram e Lowe; Brewster (McBurnie) e McGoldrick. Técnico: Chris Wilder

O Sheffield United chegou a 11 jogos sem vencer na Premier League, levando em conta os jogos da temporada anterior. A última vitória foi exatamente contra o Chelsea, em 11 de julho. Depois vieram um empate e dez derrotas.

O Chelsea conseguiu sofrer um gol do pior ataque da temporada no torneio. Até o início da rodada, o Sheffield tinha feito 2 gols.

Em compensação, os Blues chegaram a 20 gols, como um dos melhores ataques do torneio. O time ainda terminou a partida deste sábado com 70% de posse de bola e mais de 20 finalizações. Um passeio.

Thiago Silva foi o líder de passes e passes certos no Chelsea: 112 e 100, respectivamente.

Virada com alma

Diante do pior ataque da Premier League, o Chelsea conseguiu ser vazado com nove minutos em uma bela trama ofensiva do rival. O clube visitante teve três escanteios consecutivos e foi justamente no último que nasceu a jogada concluída por McGoldrick.

Os Blues passaram a pressionar, tentando encurralar o time visitante, que mesmo em vantagem buscava um contra-ataque milagroso para aumentar a contagem. Mas ocorre que numa dessas escapadas deram espaço. Os donos da casa começaram a tocar até que…

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Kovacic foi lançado nas costas do lateral, na área, e rapidamente tocou para trás, nos pés de Abraham, que empatou, aos 23. Onze minutos depois, Ziyech cruzou da direita e colocou a bola na segunda trave. Esperto, Chilwell desviou de pé direito e virou.

Os gols do Chelsea foram bem construídos, efeito da entrega do time, que não se abateu quando esteve em desvantagem. Mas não dá para ignorar a falta de cobertura da defesa do Sheffield, que mesmo com mais homens em ambos os lances vacilou.

No segundo tempo, Ziyech cobrou falta da direita na cabeça de Thiago Silva, que antecipou o goleiro e fez o terceiro, aos 32. Depois, aos 35, Kanté brigou pela domínio da bola e ela acabou sobrando para Timo Werner, que tirou do goleiro e fez o quarto.

Classificação

– Chelsea, 3º lugar, 15 pontos

– Sheffield United, 20º lugar, 1 ponto

Jogadores do Chelsea comemora gol anotado por Chilwell Peter Cziborra – Pool/Getty Images

Próximos jogos

Sábado, 21/11, 9h30*, Newcastle x Chelsea, Premier League

Domingo, 22/11, 11h*, Sheffield United x West Ham, Premier League

*horário de Brasília