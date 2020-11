This Is Us 5×4: conheça o passado problemático de Kevin (RECAP)

Infelizmente, a 5ª temporada de This Is Us já chegou ao seu hiato antecipado. Por conta da pandemia da Covid-19, a série precisou ser interrompida antes do esperado e só deve retornar às telas em janeiro de 2021. Porém, os primeiros episódios não deixaram a desejar e o 5×4 foi, sem dúvidas, um dos melhores já lançados.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 5×4 de This Is Us

A maior parte do episódio foi focada em Kevin, um dos personagens mais subestimados e até mesmo incompreendidos. Afinal, ele tem um histórico complexo ao tentar lidar com a sobriedade. Apesar de seus problemas recorrentes, ele está sempre tentando ajudar Randall e Kate, chegando até mesmo a sofrer com eles.

Dessa vez, porém, isso não aconteceu. A série acompanhou Kevin em fases diferentes de sua vida e trouxe à tona algumas conexões que não entendíamos antes desse episódio.

Kevin conta para Kate que Jack e Rebecca sempre foram obcecados por Randall, então ele se considerava sortudo quando conseguia alguns poucos minutos de sua atenção. Aliás, um dos momentos mais importantes do episódio é quando percebemos que seus pais tinham problemas para lidar com suas dificuldades de dormir quando pequeno. Logo, isso pode ter afetado sua vida inteira.

Nessa dinâmica, Jack sempre quis que Kevin superasse seus problemas sozinho, enquanto Rebecca tentava protegê-lo de seus próprios sentimentos. Ou seja, não é exatamente uma dinâmica que ajuda as crianças a crescerem confiantes, certo?

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC

Ainda adolescente, essa falta de um ambiente familiar fez Kevin ter muitos problemas com o seu treinador do time de futebol. Mas, não é só isso. Pelo que entendemos, a verdade é que o sonho de ser um bom jogador era mais de Jack, não importando tanto para Kevin.

Isso não impediu Jack de pressionar Kevin para o sucesso. Afinal, para ele, quando uma criança assume um compromisso, ela deve segui-lo, mesmo que seja difícil. Além disso, o episódio de This Is Us também provou que Kevin consegue encontrar a solução para qualquer problema quando precisa.

Como se esses problemas não fossem o suficiente, agora Kevin precisa lidar com o diretor de seu filme novo, apesar de o profissional ter deixado claro que prefere Ava ao ator. Em várias instâncias, ele parou a cena para elogiar a atriz e dizer que Kevin precisava melhorar o seu trabalho, engatilhando os sentimentos de insuficiência da sua infância.

Agora, ele precisa diariamente lidar com a pressão para conseguir o seu primeiro Oscar e fazer seus pais se sentirem orgulhosos, o que não é exatamente fácil quando se está lutando para manter a sobriedade. Porém, só nos resta esperar para acompanhar o desenvolvimento do personagem.

Esse foi um episódio muito emocionante e que, com certeza, vai valer a espera até a segunda parte da 5ª temporada de This Is Us.

A série retorna no dia 5 de janeiro de 2021. O que você acha que vai acontecer? Deixe seu comentário abaixo!