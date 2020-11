TIM abre 300 vagas de estágio pelo Brasil; veja como se inscrever

A TIM faz saber aos interessados a abertura das inscrições para o seu programa de estágio, com objetivo de encontrar novos talentos para a empresa e gerar mais oportunidades para grupos socialmente minorizados.

A empresa busca a diversidade de perfis, e ao longo do próximo ano, serão 300 posições em sete estados do país.

De acodo com a TIM, como pré-requisitos do programa, bastará que o interessado esteja com matrícula ativa e cursando a faculdade, com previsão de formatura a partir de junho de 2022. O conhecimento de idiomas será desejável somente em algumas vagas e a empresa oferecerá, inclusive, um curso básico de inglês para todos os inscritos no processo seletivo.

“O novo programa de estágio está alinhado ao atual propósito da marca, pautado nos valores de liberdade, respeito e coragem. As mudanças que fizemos buscam refletir a realidade do Brasil. As pessoas negras são 55,8% da população do país, por exemplo, mas ainda não têm representatividade expressiva nas grandes empresas. Isso significa que, para aumentar a presença de pessoas negras, também em posições de liderança, temos que começar desde o início repensando critérios e processos que podem significar barreiras de entrada. Por isso, decidimos revisitar os pré-requisitos do processo seletivo e repensar toda a jornada de formação, desenvolvimento e acompanhamento de estagiários”, Maria Antonietta Russo, vice-presidente de recursos humanos da TIM.

As bolsas variam entre R$ 1.350 e R$ 1.500. Além da remuneração, os estagiários contam com benefícios como vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida, assistências médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados, happy day (folga no dia do aniversário) e Gympass e outros.

As vagas disponíveis são para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Curitiba e Belém.

Inscrição

Os interessados em participar do processo seletivo devem efetuar a inscrição pelo site de recrutamento até dia 30 de novembro.