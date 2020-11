Time feminino do América-MG é o único mineiro no mata-mata do Brasileiro Série A2

As Coelhinhas, time feminino do América-MG, conquistaram uma importante vitória e se classificaram para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro A-2. O América venceu, por 1 a 0, o Atlético-GO no CT do Dragão, em Goiânia (GO) e chegou a vice-liderança do Grupo D, garantindo a vaga na próxima fase da competição nacional. O gol americano foi marcado por Lidy.

O próximo adversário da equipe americana será decidido por sorteio entre os 16 clubes, incluindo o América, classificados para as oitavas de final do Brasileiro A-2.

O jogo

​

O primeiro tempo foi dominado pelas Coelhinhas que jogavam um futebol mais ofensivo, enquanto as adversárias se defendiam mantendo as linhas bem posicionadas para evitar as infiltrações americanas. A melhor chance do América veio aos 30 minutos, Jéssica Beiral saiu sozinha para o jogo, mas na hora da conclusão a goleira atleticana realizou uma difícil defesa impedindo que o Coelho abrisse o placar. Já nos acréscimos as Coelhinhas tiveram outra boa chance, mas acabaram sendo interceptadas e não conseguiram finalizar.

Na segunda etapa o time americano continuou em busca do gol e fazendo os melhores ataques. E aos 32 minutos, após dura falta dentro da área, a arbitragem assinalou o pênalti para o América. Lidy foi para a marca da penalidade e bateu firme no fundo do gol e assegurando a classificação das Coelhinhas para as oitavas de final do Brasileiro A-2.

As Coelhinhas entraram em campo com: Deka; Giovanna, Nandão, Thaís e Lidy; Carol, Thay (Danny) e Flávia Mota; Keké, Leka e Jéssica Beiral.