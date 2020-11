Time feminino do Cruzeiro tem nove atletas com Covid-19, mas jogo pelo Mineiro contra o Ipatinga é mantido

O Cruzeiro informou nesta sexta-feira, 13 de novembro, que nove atletas do time de futebol feminino tiveram resultado positivo para Covid-19 nos exames protocolares realizados pelas jogadoras e comissão técnica para a partida fora de casa deste sábado, 14/11, às 15h, contra o Ipatinga, na estreia do Campeonato Mineiro.

As atletas são as meias Carol Soares e Dedê, a lateral Eskerdinha, a volante Capelinha, a lateral direita Janaína, as zagueiras Mayara e Tatá e as atacantes Kim e Mariana Santos.

As jogadoras estão sendo monitoradas e passam bem. Elas permanecem em isolamento e em comunicação constante com os profissionais do Clube.

As atletas já estavam em isolamento desde terça-feira, quando saíram os primeiros testes, e nesta sexta-feira,13, a equipe médica obteve a contraprova dos exames.

O cenário de Covid-19 no elenco fará com que o clube tenha apenas 11 atletas disponíveis para o jogo deste sábado, uma vez que as jogadoras Jajá, Camila Ambrózio e Ana Júlia já estavam entregues ao departamento médico.

Diante de todos os problemas que envolvem a saúde das atletas, nesta sexta-feira, o Cruzeiro solicitou à Federação Mineira de Futebol o adiamento da partida. No entanto, mesmo com o intermédio da FMF, o Ipatinga não concordou com o pedido.

Desta forma, o Cruzeiro informa que a delegação partirá para Ipatinga na madrugada deste sábado e disputará o jogo às 15h. Conforme citado, serão relacionadas 11 atletas, sendo que uma das goleiras necessitará jogar na linha.