Titans: 3ª temporada deve trazer um grande arco para Estelar

Para a alegria dos fãs da personagem Starfire/Estelar da série Titans, Greg Walker, o produtor executivo do programa, revelou que a personagem terá um grande arco na 3ª temporada, focado nela e na sua irmã Blackfire/Estrela Negra, que apareceu em Titans na 2ª temporada.

(DC Universe/Reprodução)Fonte: Bleeding Cool

Walker comentou em uma conversa com o site TV Line que a chegada da irmã irá movimentar a vida de Kory (Estelar). “Estamos planejando uma grande temporada para Kory este ano. A chegada de sua irmã/nêmesis Blackfire lança Kory em um caminho no qual ela descobre segredos sobre seu passado e pistas sobre seu destino… tudo isso a levará ao seu verdadeiro chamado como Starfire. Além disso, temos algumas outras surpresas reservadas para os fãs mais radicais da personagem nesta temporada”, revelou o produtor executivo.

As duas irmãs já tiveram um confronto na 2ª temporada, quando, em uma tentativa em assumir o trono do planeta alienígena Tamaran, Blackfire matou seus pais e enviou um parasita controlador de mentes que infecta um emissário com o objetivo de manipular sua irmã mais nova para que ela voltasse para casa.

Porém, Kory descobre o plano de Blackfire, que chega a dominar uma mulher e modificar seu corpo para que pareça com ela. Assim, Blackfire apareceu “fisicamente” para sua irmã para que elas pudessem conversar.

Junto os acontecimentos do final da 2ª temporada com a declaração dada por Greg Walker, podemos esperar que Blackfire seja uma das grandes antagonistas da 3ª temporada de Titans.

A série é originalmente transmitida nos Estados Unidos pelo serviço de streaming DC Universe e, no Brasil, as duas primeiras temporadas de Titans estão disponíveis na Netflix.