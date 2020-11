Tite convoca Pedro, do Flamengo, mas não corta Neymar apesar de ‘preocupação’ do PSG

O técnico Tite convocou o atacante Pedro, do Flamengo, para os próximos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, que será realizada em 2022.

Apesar de ter sentido uma contusão no adutor da coxa esquerda durante o jogo da Champions, Neymar segue na lista do treinador, que agora tem 24 nomes.

O craque do PSG não terá condições de jogo contra a Venezuela, no dia 13 de novembro, em São Paulo. De acordo com Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, o camisa 10 poderá ter condições de jogar contra o Uruguai, dia 17, em Montevidéu.

O estafe da seleção brasileira entrou em contato com o PSG para falar sobre a permanência de Neymar.

“Entendemos que para essa situação precisávamos alinhar com o PSG a permanência do Neymar na lista de convocados. Sabemos da preocupação do clube com a lesão, mas manifestamos nossa intenção de avaliar de perto a evolução do jogador. Confiamos muito em um trabalho integrado com nosso departamento médico e o Tite foi enfático em dizer para o Leonardo que jamais arriscaria a saúde de qualquer atleta por ele convocado”, explicou Juninho Paulista, coordenador da seleção brasileira.

Pedro comemora gol pelo Flamengo na Libertadores 2020 Getty Images

O Brasil lidera as eliminatórias com seis pontos e nove gols marcados.