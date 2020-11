Tite corta Rodrigo Caio e Militão e convoca dupla ‘espanhola’ para a seleção brasileira

A CBF emitiu nesta terça-feira um comunicado oficial a respeito dos cortes dos zagueiros Rodrigo Caio e também de Éder Militão.

O defensor do Real Madrid foi diagnosticado com COVID-19 e não se recuperará a tempo das partidas. Por outro lado, o nome do Flamengo tem uma lesão de grau 2 na panturrilha e também está fora.

O técnico Tite anunciou Felipe, do Atlético de Madrid, e de Diego Carlos, atualmente no Sevilla, para as partidas contra Venezuela e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Esta é a segunda modificação que o treinador precisa fazer em relação a lista original. Antes disso, Philippe Coutinho e Fabinho, também lesionados, foram substituídos por Lucas Paquetá e Allan.

A delegação brasileira se apresenta no próximo dia 9 de novembro, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Serão os dois últimos embates da equipe de Tite antes do final do ano, que terá a Venezuela, no Morumbi, e depois o Uruguai, em Montevidéu.

Veja abaixo a lista atualizada dos convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Laterais: Alex Telles (Manchester United), Danilo (Juventus), G. Menino (Palmeiras), Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros: Diego Carlos (Sevilla), Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea)

Meio-campistas: Allan (Everton), Arthur (Juventus), Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes: Everton (Benfica), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar Jr. (Paris Saint-Germain), Richarlison (Everton), Vinicius Jr. (Real Madrid)