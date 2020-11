Tite escala Everton Ribeiro e trio de ataque da Premier League para partida contra a Venezuela

Se nenhum imprevisto acontecer nas próximas horas, a seleção brasileira está escalada para enfrentar a Venezuela na sexta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, em São Paulo, pela terceira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico Tite esboçou nesta quarta (11), em treino na Granja Comary, um time com algumas novidades.

Sem Neymar, que ainda se recupera de uma lesão no adutor, o Brasil foi montado com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz e Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Richarlison e Roberto Firmino.

As principais novidades estão no meio-campo, setor em que Tite não pode contar com o volante Casemiro e o meia Philippe Coutinho, machucados. Além dos dois titulares, também foram cortados os zagueiros Eder Militão e Rodrigo Caio e o volante Fabinho. Felipe, Diego Carlos, Bruno Guimarães, Allan e Lucas Paquetá foram os substitutos.

Pelo novo posicionamento ofensivo, Jesus atuará aberto pelo lado direito, Richarlison fará a função de centroavante, enquanto Firmino ganha liberdade para se movimentar pelos lados, papel que normalmente fica com Neymar. Mais atrás, Allan ficará com o lugar de Casemiro, como primeiro volante.

A delegação brasileira encerra a preparação nesta quinta-feira (12), com mais um treino em Teresópolis, e na sequência embarca para São Paulo, palco da partida contra a Venezuela. A equipe de Tite também enfrenta o Uruguai, na terça-feira (17), em Montevidéu.