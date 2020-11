Tobias vê tiro sair pela culatra com plano tosco contra Poderosa · .

Tobias (Thiago Martins) perceberá que seu plano contra Poderosa (Day Mesquita) falhou em Amor Sem Igual. Depois de drogá-la para fazer Ramiro (Juan Alba) acreditar que a bastarda é uma delinquente, o playboy receberá o aviso de Donatella (Stephany Brito) de que o patriarca desconfia da emboscada. Na novela inédita da Record, o personagem o empresário procurará algum indício do crime nas câmeras de segurança de sua mansão.

Nas cenas previstas para irem ao ar nesta segunda (30), a ex-prostituta descobrirá que o pai de Angélica não acredita que a filha se entupiu de drogas para curtir a própria festa de aniversário. Convencido de que a herdeira foi dopada por algum convidado, o veterano fará de tudo para encontrar o verdeiro culpado pelo episódio vexatório.

“Cadê o Tobias?”, perguntará Donatella para Vânia (Camila Mayrink), logo depois do fim da festa em que a protagonista deu o que falar por estar alterada. A noiva de Tobias dirá que ele está dormindo, porém o marmanjo acordará com a gritaria no quarto.

Stephany Brito em Amor Sem Igual

“O que é isso? O que você tá fazendo aqui? Não dá pra esperar até amanhã?”, questionará o vilão, furioso com a entrada agressiva da personagem de Stephany Brito. A moça soltará a bomba logo de uma vez.

“Seu pai vai verificar as câmeras de segurança, ele tá convencido de que a Poderosa foi drogada no aniversário dela, e como eu te conheço muito bem…”, explicará a estudante de enfermagem, dando a entender que sabe que Tobias está no meio da confusão.

