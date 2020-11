Tony Hawk’s Pro Skater: fã cria pista de Hogwarts de Harry Potter

O usuário do Reddit Skramblez construiu em Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 um mapa completamente ambientado na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, icônico território principal da franquia Harry Potter. Confira a seguir:

Como bônus, Skramblez desenhou as skins próprias de Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley, cada um com suas roupas únicas e com visuais muito parecidos com os dos personagens.

E aí, o que vocês acharam da pista? Curtiram a experiência mágica? Contem para nós na seção de comentários!