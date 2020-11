Top 10 da Netflix pode ser substituído por Top 50; confira!

O repórter inglês Saqib Shah confirmou nesta quarta-feira (25) que a Netflix estuda a possibilidade de implantar um Top 50 em substituição ao seu atual Top 10 na página inicial da plataforma de streaming.

Atualmente, apenas as 10 séries e filmes mais assistidos são exibidas nesse campo, potencializando ainda mais a audiência e provando que as pessoas buscam tendências de conteúdo quando querem escolher o que assistir.

Confira o anúncio a seguir:

Netflix has confirmed to me that is testing a Top 50 list, expanding on the Top 10 it rolled out earlier this year. In keeping with that feature, there is a Top 50 row for all content on the home page, and seperate lists for films and TV shows. pic.twitter.com/kzVVgNeRfW

— Saqib Shah (@eightiethmnt) November 25, 2020