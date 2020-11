Top dos Leitores: as 10 melhores séries de ficção científica

Lembrando que, no final de semana passado, perguntamos no nosso Instagram (@tec_mundo) quais são as séries de ficção científica que vocês mais gostam. Aliás, todas as votações são feitas por lá.

Pois bem, a série Dark, da Netflix, levou a taça com 19,38% dos votos. O programa de ficção científica mistura viagem no tempo com dramas familiares e conta com três temporadas, se tornando uma das atrações mais aclamadas do streaming dos últimos tempos.

Série Dark, da Netflix

Confira a lista completa com os resultados:

Dark – 38 votos – 19,38%

Star Trek – 34 votos – 17,34%

Doctor Who – 21 votos – 10,71%

Sense 8 – 17 votos – 8,67%

Arquivo X – 16 votos – 8,16%

Fringe – 12 votos – 6,12%

The 100 – 9 votos – 4,59%

Altered Carbon – 8 votos – 4,08%

Stranger Things – 7 votos – 3,57%

The Expanse – 7 votos – 3,57%

Perdidos no Espaço – 6 votos – 3,06%

Black Mirror – 4 votos – 2,04%

Stargate SG-1 – 4 votos – 2,04%

Rick and Morty – 3 votos – 1,53%

Westworld – 2 votos – 1,02%

The Umbrella Academy – 2 votos – 1,02%

The Mandalorian – 2 votos – 1,02%

Mr Robot – 1 voto – 0,51%

12 Monkeys – 1 voto – 0,51%

E aí? Gostou da lista? Faltou algum título?

