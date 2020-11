Top dos Leitores: as 10 melhores séries de terror

Lembra do quadro Top dos Leitores, que teve início na semana passada com as 10 séries de super-heróis favoritas de vocês? Pois é, ele voltou!

Agora, chegou a vez de deixarmos as coisas um pouco mais assustadoras. No final de semana passado, perguntamos no nosso Instagram (@tec_mundo) quais são as séries de terror que vocês mais gostam em comemoração ao Halloween!

Pois bem, a série A Maldição da Residência Hill, da Netflix, levou a taça com 33,7% dos votos. O programa antológico de terror conta com duas temporadas atualmente e trouxe uma nova maneira de se fazer terror às telinhas, incorporando o drama também como elemento central da narrativa.

A Maldição da Mansão Bly/Netflix

Sobre o quadro Top dos Leitores

O quadro Top dos Leitores consiste em uma enquete que vai ao ar durante alguns fins de semana no Instagram oficial do TecMundo (@tec_mundo). Lá, perguntamos aos nossos leitores quais são suas séries, personagens ou gêneros favoritos. Os resultados serão postados sempre aqui no Minha Série. É só comentar e torcer!