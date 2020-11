Torino e Sampdoria ficam no empate pelo Italiano; Parma vence Genoa fora de casa

Na tarde desta segunda-feira, dois jogos concluíram a disputa da nona rodada do Campeonato Italiano. No Estádio Olímpico de Turim, o Torino abriu o placar contra a Sampdoria, levou a virada e deixou tudo igual no final. Assim, o confronto terminou empatado em 2 a 2.

Andrea Belotti tirou o zero do marcador aos 25 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, Antonio Candreva, aos nove, e Fabio Quagliarella, aos 18, deixaram os visitantes em vantagem. Aos 32 minutos, Soualiho Meité marcou o gol de empate e fechou a conta.

Mais tarde, Genoa e Parma se enfrentaram no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, em confronto direto na briga contra o rebaixamento. E os Parmensi saíram com a importante vitória pelo placar de 2 a 1.

Gervinho abriu o marcador logo aos dez minutos de jogo para os visitantes, que levaram a vantagem para o intervalo. Aos dois minutos da etapa final, o próprio marfinense ampliou. Três minutos depois, Eldor Shomurodov descontou.

Com os resultados, a tabela do Campeonato Italiano tem a Sampdoria na 11ª posição com 11 pontos conquistados, enquanto as outras três equipes que jogaram nesta segunda-feira brigam na parte de baixo: o Parma é o 16º colocado com nove pontos, o Torino é o 18º com seis e o Genoa é o 19º com cinco.

Pela próxima rodada, o Torino entra em campo no sábado (5), quando visita a Juventus. No domingo (6), Parma e Sampdoria recebem Benevento e Milan, respectivamente. Para completar, o Genoa encara a Fiorentina na segunda-feira (7), fora de casa.