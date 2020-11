Trailer de We Can Be Heroes mostra um pouco de Sharkboy e Lavagirl; veja!

A Netflix divulgou hoje um trailer do filme We Can Be Heroes. Em português, Pequenos Grandes Heróis. O longa-metragem é uma espécie de continuação de As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl em 3D, um sucesso dos anos 2000. Com o vídeo lançado, os fãs ficaram nostálgicos com os personagens e os efeitos especiais de CGI.

O novo filme da Netflix

O teaser lançado mostra que o filme, ainda que sendo feito pela Netflix, mantém uma essência e a raiz dos efeitos especiais dos anos 2000, que aparenta ser uma marca para os fãs da produção.

O filme acontece no mesmo universo de As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl em 3D, mas num momento mais futuro. Na história, aliens atacaram a Terra e abduziram todos os heróis que a protegiam – incluindo os queridos Sharkboy e Lavargirl.

Por conta disso, os pequenos heróis terão que virar protagonistas e salvar o planeta.

Produção e elenco

O filme é de Robert Rodriguez, que é o responsável pelo sucesso de 2005 e pelo filme Pequenos Espiões. O elenco atual conta com Pedro Pascal (The Mandalorian), Priyanka Chopra (Quantico), Christian Slater (Mr. Robot) e Boyd Holbrook (Narcos).

Além disso, uma postagem feita na quarta-feira (18) e o trailer mostram a atriz Taylor Dooley de volta ao papel de Lavagirl, mas, mesmo com a aparição de Sharkboy, não temos nenhum sinal ou confirmação de Taylor Launtner na produção.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

A estreia de We Can Be Heroes está marcada para dia 1º de janeiro de 2021.