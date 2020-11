Trajano analisa fase do Corinthians: ‘Esse elenco é para jogar a Série B’

O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil pelo América-MG, na última quarta-feira, e gerou muita repercussão. No Fim de Papo, live pós-rodada do “UOL Esporte”, José Trajano analisou o time atual da equipe alvinegra e afirmou que teria dificuldades para jogar na Série B, segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

– Eu acho que o Corinthians é talvez o pior Corinthians dos últimos tempos. O Corinthians já passou fases ruins, já teve fases mais ou menos, mas esse Corinthians não entusiasma e o América-MG, ele jogou duas vezes contra o América-MG, perdeu o primeiro e empatou o segundo com um time da Série B, o que mostra que o Corinthians é um time de Série B no momento. Esse elenco do Corinthians é para disputar a Série B e teria grandes dificuldades – afirmou.

Sem a Copa do Brasil, o que resta ao Corinthians é o Campeonato Brasileiro. O time comandado por Vágner Mancini já se afastou da zona de rebaixamento e está na 11ª colocação, com 24 pontos.