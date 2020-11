Transformers: diretor de Creed 2 comandará novo filme da franquia

A Paramount Pictures anunciou que Steven Caple Jr., o diretor de Creed 2, foi o escolhido para comandar o novo filme de franquia Transformers. Segundo as informações, as negociações entre o estúdio e o diretor ainda não começaram, mas o acordo deve ser fechado nas próximas semanas.

Vale lembrar que a Paramount havia anunciado em janeiro de 2020 que dois novos filmes da franquia estavam em desenvolvimento e que eles serviriam para expandir e renovar o universo de Transformers no cinema.

A Paramount promoveu uma reunião com vários executivos importantes do estúdio, incluindo a presidente da Paramount Motion Picture, Emma Watts. Esta reunião serviu para a escolha do melhor nome para comandar a renovação. Com isso chegaram ao nome de Caple Jr.

(Warner/Reprodução)Fonte: SRT News

Os novos filmes da franquia contam com roteiristas diferentes. Um foi feito por James Vanderbilt (Zodíaco) e outro de Joby Harold (Rei Arthur: A Lenda da Espada). O primeiro dos dois filmes a ser desenvolvido será o com roteiro de Harold e deve ser o que Caple Jr. irá dirigir.

A franquia Transformers é uma das mais bem-sucedidas financeiramente na história recente do cinema, tendo arrecadado mais de US $ 4 bilhões em bilheteria ao redor do mundo com os cinco filmes lançados até hoje.

Todo o projeto era dirigido por Michael Bay, que deixou a franquia após o lançamento de Transformers: The Last Knight, em 2017.

Após a saída de Bay, o estúdio decidiu fazer uma reformulação no universo da franquia, o que culminou com o filme Bumblebee, em 2018, melhor recebido pela crítica e pelo público, que estava descontente com os últimos filmes comandados por Michael Bay.