Trauma, desatenção, azar de Diniz? Por que o São Paulo foi eliminado de forma incrível na Sul-Americana

Como explicar a eliminação inacreditável do São Paulo na Copa Sul-Americana? O Tricolor buscou empate duas vezes com o Lanús, conseguiu uma virada que parecia épica aos 44 minutos do segundo tempo e em seguida sofreu o gol que confirmou a 22ª queda em mata-matas desde o último título, em 2012.

É possível apontar um pouco de tudo no drama tricolor, como já até tentou Fernando Diniz, em sua entrevista coletiva logo após a vitória amarga por 4 a 3 no Morumbi. Para ele, o time entrou inexplicavelmente apático no primeiro tempo, como se ainda houvesse resquício da goleada sobre o Flamengo, no domingo.

Mas há mais coisas a serem analisadas. No Linha de Passe de quarta-feira (4), os comentaristas Vitor Birner, Mauro Cezar Pereira e Celso Unzelte opinaram sobre essa fase interminável do São Paulo, eliminado de novo para um time médio da Argentina e com roteiro duro.

Luan, do São Paulo, disputa bola com Guillermo Burdisso, do Lanús, no Morumbi Andre Penner / Getty Images

Há quem fale em “fantasmas do tabu”, algo sobrenatural que parece rondar o Morumbi. Tem também quem cite a completa desatenção dos jogadores, que permitiram ao Lanús um gol que talvez nem o time argentino esperasse. E existe também o fator Fernando Diniz, sempre entre a cruz e a espada a cada jogo do Tricolor.

Veja as opiniões abaixo e tire sua conclusão, fã de esporte:

Fora da Libertadores e da Sul-Americana, o São Paulo só tem pela frente agora a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, competição em que, mesmo com três jogos a menos que os principais rivais, briga pela ponta da tabela. Será que o irregular Tricolor é candidato a alguma das taças. Para Fábio Sormani, sim: