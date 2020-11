Treinador diz que Washington não desistiu de quarterback Dwayne Haskins

Dwayne Haskins foi para o banco de reservas após a semana 4 da NFL. Aqueles que acompanham o esporte se apressaram em cravar que o quarterback não mais jogaria no Washington Football Team, e que uma troca seria o próximo passo em sua jovem carreira profissional. Ron Rivera, head coach da franquia, garante que não é bem assim.

– É engraçado, eu coloquei no banco um cara e todo mundo fala que a carreira dele, em Washington, está acabada. Não é verdade. Ele tem potencial, tem oportunidade. O garoto tem um braço de jogador da NFL. É apenas uma questão dele se desenvolver – declarou o treinador à Rich Eisen, da NBC.

Rivera ainda citou o baixo número de jogos no College Football – apenas 14 como titular – somado às poucas oportunidades na NFL – somente 11 partidas como titular.

Haskins não parece ter lidado bem com a ida para o banco de reservas. O quarterback ficou algumas semanas em casa, sem ir treinar, alegando estar doente. Posteriormente, hospedou no mesmo hotel do Washington um amigo, violando protocolos contra o coronavírus e sendo punido pela franquia.