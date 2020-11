Trending Topics do Twitter: saiba como acessar no celular

Os Trending Topics (TT’s ou Assuntos do Momento) são o resultado de uma seleção das palavras e tópicos mais postados no Twitter durante um determinado período de tempo. A ferramenta utiliza um algoritmo que padroniza os assuntos com base em quem você segue, em seus interesses e sua localização.

O algoritmo do Twitter identifica os tópicos populares do momento atual, não os que já foram populares por um tempo ou diariamente. Dessa forma, você pode descobrir o que está rolando agora, neste momento, dentro da rede social.

Muito úteis para entender o público, fazer estratégias de marketing ou só buscar palavras-chave “quentes”, os TT’s do Twitter às vezes dão um pouco de canseira para serem localizados nos smartphones, mas não requerem nenhum tipo de truque ou atalho para serem localizados, nem no Android nem no iOS. Os caminhos são iguais.

Fizemos abaixo um pequeno passo a passo para acessar os Trending Topics no app Twitter:

Passo 1

Apenas abra o Twitter e vá para a aba principal.

Fonte: Twitter/ReproduçãoFonte: Twitter

Passo 2

Procure o ícone de lupa no menu inferior, abaixo da linha do tempo, entre a casinha e o sininho. Toque nele.

Fonte: Twitter/ReproduçãoFonte: Twitter

Passo 3

Vá em seguida ao menu superior, abaixo da barra de busca, e toque em Assuntos do Momento. A lista que aparecer é a que mostra as tendências do momento, na sua cidade, no país ou no mundo.

Fonte: Twitter/ReproduçãoFonte: Twitter

É importante destacar que o número de Tweets relacionados a determinados assuntos é apenas um dos muitos fatores que o algoritmo utiliza. Alguns algoritmos, assuntos do momento e hashtags podem ser agrupados em um mesmo tópico. O Twitter cita o exemplo de #SegundaÂnimo e #ÂnimoParaSegunda, que são unificados neste último.

Personalizar os assuntos do momento

Da mesma forma que você pode escolher os “Assuntos para Você”, também é possível alterar a localização dos Assuntos do Momento, selecionando um determinado país ou as tendência globais. Como padrão, o Twitter assume a localização do seu dispositivo que, para isso, deverá ter seu acesso liberado.

E se você quiser participar de um assunto do momento, ou seja, entrar nos Trend Topics, basta publicar um Tweet utilizando a palavra ou frase exatamente como ela está aparecendo nos Assuntos do Momento (inclusive hashtag, se tiver). Como existem muitas pessoas tweetando sobre Trend Topics, pode ser que você não encontre o seu Tweet, mas ele será visualizado pelos seus seguidores.