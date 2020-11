TRF-1 confirma ataque hacker e pode ter sofrido vazamentos

Mais um ataque hacker envolvendo órgãos do governo brasileiro foi registrado. O Tribunal Regional da Primeira Região (TRF-1) foi atingido pela ação de cibercriminosos na sexta-feira (27) e as consequências podem ser sérias, mas o caso ainda está em investigação.

Segundo informa o Estadão, alguns sites ficaram fora do ar durante o fim da semana passada por questões de segurança, mas os serviços do TRF-1 já estão sendo reestabelecidos. O órgão atende 13 estados, além do Distrito Federal, e cerca de 50 bancos de dados podem ter sido afetados, o que teria resultado em vazamentos.

Segundo o órgão, a lista vazada com nomes de arquivos é de domínio públicoFonte: Estadão

O grupo de hackers responsável pelo publicou na internet uma lista com nomes de arquivos que estariam presentes na base de dados do TRF-1. O órgão confirmou a informação, mas disse que nada além dos nomes de arquivos foi vazados até o momento.

“A equipe do Tribunal está avaliando agora, mas a princípio houve somente uma divulgação de material que já era de domínio público”, informa o órgão, em comunicado enviado ao Estadão. Atualmente, os servidores do TRF-1 estão “em manutenção” para que uma análise mais detalhada da falha seja realizada.

Onda de ataques

O ataque ao TRF-1 marca apenas mais uma ocasião em que hackers ganham manchetes ao ameaçar a segurança online de órgãos públicos. No começo de novembro, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) foi vítima de cibercriminosos, em um dos maiores ataques já registrados no país.

Já na metade do mês, durante o período das eleições, um grupo tentou levantar dúvidas sobre a segurança do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) usando um suposto vazamento de dados. O órgão desmentiu a história e, logo em seguida, o grupo assumiu que o ataque não era real.