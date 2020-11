Tribunal do Júri: acusado de matar o amigo será julgado por Júri popular 

A juíza do 2º Tribunal do Júri de Belo Horizonte (MG), Âmalin Aziz Sant´Ana, pronunciou o amigo da vítima que será julgado pelo crime de homicídio, em data ainda não definida.

A motivação do crime teria sido uma dívida de R$ 2 mil, referente à venda de um veículo, que resultou na morte de Vitor Hugo Santos Savini, em outubro de 2019, no Bairro Jonas Veiga, em Belo Horizonte. O acusado (B.L.S.) era amigo da vítima.

Denúncia do Ministério Público

De acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), o crime foi cometido por motivo fútil, por mero desacerto comercial. Segundo o depoimento das testemunhas ouvidas pela Justiça, o réu frequentava a casa de Vitor, tendo inclusive viajado junto com ele para a praia, entretanto os dois estavam se desentendendo por causa da dívida da venda de carros.

No dia do crime, câmeras de segurança da rua flagraram o acusado e uma outra pessoa descendo do carro e entrando na casa do amigo. A esposa de Vitor declarou que o réu foi à casa deles, após uma discussão por telefone, e deu um tiro na cabeça de seu marido. Ela estava em outro cômodo da casa quando ouviu o barulho, correu para ver o que tinha acontecido e encontrou o marido caído no chão.

Direito de permanecer em silêncio

No entanto, ao ser interrogado, o réu declarou sua inocência, e afirmou que nunca teve desavenças ou dívidas com a vítima.

Contudo, diante de outros questionamentos, invocou o seu direito de permanecer em silêncio.

Sentença de pronúncia

Ao proferir a sentença de pronúncia, a juíza Âmalin Sant´Ana destacou que há indícios de que o acusado possa ter agido como o relatado na denúncia oferecida pelo MP e que, agora, incumbe ao Tribunal do Júri apreciar de forma mais aprofundada as provas e decidir sobre o futuro do réu.

(Processo n? 0024.20.010.957-7)

Fonte: TJMG