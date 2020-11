Truth Seekers: série do Amazon Prime traz humor e sobrenatural (Crítica)

Truth Seekers, já disponível no Amazon Prime Video, é um prato cheio para quem ama os grandes clássicos dos anos 1980. Sendo quase uma mistura de Ghostbusters (Os Caça-Fantasmas) e o humor áspero de The Good Doctor (O Bom Doutor), a série criada por Simon Pegg e Nick Frost acerta tanto na história quanto na fotografia.

Confira a crítica completa a seguir.

A série mistura humor e sobrenatural de forma muito inteligente. Também estrelada pela dupla Pegg e Frost, os elementos clássicos que tornaram os dois amigos tão famosos quando o assunto é sitcom inglês estão presentes nessa narrativa. Um dos grandes destaques com certeza é a fotografia, responsável por retratar a beleza dos bairros britânicos e complementar o cenário.

Como o nome já diz, a produção acompanha os dois Caçadores da Verdade que passeiam pelas cidades procurando criaturas sobrenaturais, principalmente fantasmas. Temos, aqui, a primeira semelhança com o grande clássico dos anos 1980. Assim como na história de inspiração, Truth Seekers não abandona o humor e traz piadas que podem até deixar alguns espectadores desconfortáveis (mas, acredite: de um jeito bom).

Um dos personagens principais é Gus, interpretado por Frost, um operador de TV a cabo com interesse pelo sobrenatural. Pegg interpreta Dave, chefe de Gus, que o designa para treinar o garoto novo da equipe, Elton. Ao se conhecerem melhor, os dois formam uma aliança com Malcom McDowell, Emma D’Arcy e Susan Wokoma para buscar fantasmas em cidades e vilarejos.

(Fonte: Amazon/Divulgação)Fonte: Amazon

As parte de terror e suspense são aliviadas com algumas cenas cômicas, criando o que pode até mesmo ser um novo gênero para séries da plataforma de streaming. Da mesma forma, elementos da cultura pop são referenciados, como a série Friends e clássicos do terror.

Vale destacar que, apesar de a comédia ser o carro-chefe, não há como abandonar o caráter horripilante da série. Com cenas gravadas com uma Handycam da Sony e uma fotografia que lembra filmes como A Bruxa de Blair e O Exorcista, você também pode esperar alguns jump scares (pulos de susto) conforme assiste aos episódios.

No geral, essa é uma série que vale muito a pena ver. Se você já conhece o trabalho de Pegg e Frost, provavelmente já sabe que pode esperar muitas risadas e uma trama envolvente do primeiro ao último capítulo.

Toda a 1ª temporada de Truth Seekers já está disponível no Amazon Prime Video. O que você achou da série? Conte para a gente nos comentários e aproveite para compartilhar o review nas redes sociais.