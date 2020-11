TSE e Google respondem às perguntas mais buscadas sobre Eleições

A partir desta terça-feira (10), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) responderá às dúvidas mais frequentes sobre a votação para o primeiro turno das Eleições municipais de 2020, selecionadas entre as perguntas feitas por meio da busca do Google.

Essa novidade é fruto de uma parceria entre o órgão e a empresa americana, que resultou na criação da série “Você pergunta e o TSE (também) entrega a resposta”. Além de responder ao eleitor, o serviço apresentará outras informações importantes sobre o pleito de 15 de novembro, produzidas pela Justiça Eleitoral, possibilitando votar mais bem informado e com segurança.

De acordo com a Google, será possível encontrar explicações detalhadas para questões como “quais documentos levar?”, “o que acontece se não votar?”, “como votar?” e “como justificar o voto?”, entre muitas outras tão comuns nas épocas de eleições, pesquisadas na internet.

O eleitor poderá tirar dúvidas sobre o pleito do dia 15 de novembro usando a plataforma de buscas.Fonte: Google/Divulgação

O buscador da companhia está sendo monitorado diariamente para verificar quais são as maiores dúvidas dos brasileiros sobre a votação. As respostas a estes questionamentos podem ser conferidas nas redes sociais do TSE e também nos canais da gigante de Mountain View.

Assuntos mais buscados sobre as eleições

Outra iniciativa nascida da parceria entre TSE e Google é o lançamento de uma página especial sobre as principais tendências de buscas durante o período eleitoral. O site apresenta os assuntos mais pesquisados pelos internautas brasileiros em relação a candidatos e partidos, mas sem funcionar como um “termômetro de intenção de votos”, conforme a empresa.

Tendências de buscas sobre as eleições 2020.Fonte: Google/Divulgação

A ferramenta, que funciona dentro do Google Trends, também traz detalhes a respeito de temas relevantes para o pleito, além de possuir uma área dedicada às informações das quatro cidades com os maiores colégios eleitorais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte.