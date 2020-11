Tua leva a melhor sobre Herbert e Miami Dolphins vence a quinta seguida na NFL

Na batalha entre os calouros Tua Tagovailoa e Justin Herbert, melhor para o quarterback do Miami Dolphins. Tua liderou a franquia da Flórida ao triunfo, 29 a 21, diante do Los Angeles Chargers, neste domingo (15), pela semana 10 da NFL. Com a vitória, Tagovailoa mantém 100% de aproveitamento desde que assumiu a titularidade dos Dolphins, três semanas atrás. Essa foi a quinta vitória consecutiva de Miami na temporada.

Tagovailoa fez um jogo seguro, passando para dois touchdowns e 169 jardas. Mas foi pelo chão que Miami fez o maior estrago. Foram 111 jardas conquistadas, com a maioria sendo pelo running back Salvon Ahmed, 90, que também marcou um TD corrido. A grande estrela da noite foi a defesa dos Dolphins, com dois sacks, sete QB hits e quatro tackles para perdas de jardas. Xavien Howard ainda forçou uma interceptação em Justin Herbert, para coroar mais uma bela atuação do setor defensivo.

Justin Herbert, enfim, pareceu um calouro frente a ótima defesa de Miami. O novato não esteve em nenhum momento confortável recebendo snaps, amedrontado e apressando leituras, com receio em ser sackado pela forte linha defensiva rival. Herbert teve apenas 187 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, já mencionada acima.

O Miami segue sonhando com a liderança da divisão AFC East, com uma campanha 6-3 até o momento. Os Chargers se encaminham para ter uma das primeiras escolhas no próximo Draft, com uma campanha de apenas 2 vitórias e sete derrotas. Na semana 11, os Dolphins encaram o Denver Broncos, no domingo (22), às 18h05. Mesmo dia e horário, os Chargers têm pela frente o zerado New York Jets.