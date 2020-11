Tutor EaD: Como funciona esse suporte?

O tutor EaD desempenha um papel fundamental na educação a distância. Esse suporte foi determinante para a qualidade desse modelo de ensino no cenário brasileiro.

Com o avanço tecnológico que possibilitou a ampliação do uso da internet, hoje já é possível acessar e aprender um conteúdo sem necessariamente ter a presença de um professor.

Desse modo, na EaD, o tutor está sempre à disposição do aluno seja para tirar dúvidas ou para corrigir as suas avaliações O profissional também atua na organização do fluxo de conhecimento e no planejamento da rotina de estudos para os alunos da EaD.

Qual o papel do tutor?

O tutor é responsável por criar um ambiente de aprendizado de maior estímulo e mais eficiente. Assim, quando necessário, o tutor produz diversos tipos de conteúdos pedagógicos com o objetivo de potencializar as habilidades do aluno.

O tutor pode, então, mediar atividades e acompanhar os alunos de maneira integral. O objetivo é de facilitar a forma como o aluno vai encarar os conteúdos e as aulas. Desse modo, a função do tutor EaD é buscar formas inovadoras de levá-lo ao pensamento crítico.

Em certos casos, a assistência pode se dar de maneira colaborativa, através de fóruns projetos ou atividades em grupo que incentivam a construção de conhecimento coletivo. Uma vantagem é que, geralmente, um tutor dá conta de diversas matérias. Sendo assim, você não precisa contratar um profissional para cada disciplina.

Algumas empresas disponibilizam tutores para acompanharem e treinar novos funcionários. Desde a explosão da pandemia da covid-19 no começo desse ano, essa tem sido a modalidade mais usada pelas corporações para continuar a capacitar seus colaboradores sem pôr em risco a saúde deles.

Assim, devido ao sucesso dessa experiência, é de se esperar que muitas instituições continuam aderindo a tutoria EaD mesmo após o fim da crise da covid-19. Além de ser mais barato para a empresa, é uma opção de suporte flexível para os alunos. É uma ótima opção principalmente para os alunos que têm uma rotina mais acelerada, ou seja, aqueles que têm menos tempo para dedicar aos estudos.

