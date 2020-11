TV flagra o que disse Messi para juiz brasileiro em empate da Argentina nas eliminatórias

Lionel Messi olhou fixo para o árbitro Raphael Claus e disse “duas vezes, duas vezes… você nos ferrou duas vezes”. Foi o desabafo por ter o gol que asseguraria à Argentina o triunfo sobre o Paraguai anulado pelo brasileiro.

As palavras de Messi para Claus foram flagradas pela TyC Sports durante a transmissão do duelo, na última quinta-feira (12), e é possível perceber que o árbitro viu e ouviu. Mesmo assim não aplicou qualquer punição ao capitão da Argentina.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Para muitos analistas, o gol foi mal anulado. Claus enxergou uma falta na origem do lance, quando Nicolás González pisou no pé direito de Romero e o desarmou no lado esquerdo do campo de defesa. Naquele instante, nada foi marcado pelo árbitro.

A jogada prosseguiu por 27 segundos, com nove toques na bola, contando a assistência de Lo Celso para Messi marcar. Aí Claus parou o jogo e foi revisar o lance no VAR. Existe uma recomendação da Fifa para casos como este. Ela diz que a origem da jogada não deve ser analisada no campo defensivo de quem faz o gol. Somente no setor ofensivo.

Caso Claus tivesse confirmado o tento de Messi, a Argentina passaria à frente do duelo, mas como foi anulado o jogo prosseguiu empatado por 1 a 1 e terminou assim, na Bombonera, em Buenos Aires.

play 1:02 Treinador disse que atacante do Flamengo será útil contra a Venezuela, mas não garantiu presença após retorno de Neymar

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Ao desabafar, Messi reclamou de dois prejuízos causados pela arbitragem. O anterior foi a penalidade marcada de Martínez Quarta em Almirón, que após um encontrão caiu na área, aos 18 do primeiro tempo. Para muitos analistas, não houve pênalti.

Mesmo assim, sem consultar o VAR, Claus manteve a marcação, e Romero converteu.

O empate, conquistado aos 40 do primeiro tempo com uma cabeçada de Nicolás González, tirou o aproveitamento de 100% da seleção albiceleste nas eliminatórias da Copa do Mundo. Em três partidas, são duas vitórias e um empate.