TV NC: Concurso Polícia Civil PC CE 2020: Governador anuncia novo edital com 500 vagas

O concurso público da Polícia Civil do Estado do Ceará (Concurso PC CE) está confirmado. Na manhã desta quarta-feira, 18 de novembro, o Governador do Estado, Camilo Santana, anunciou a realização do certame por meio de suas redes sociais.

De acordo com o chefe do executivo estadual, o próximo concurso da PC-CE contará com 500 vagas. O quantitativo será distribuído entre os cargos de Escrivão (100) e Inspetor (400). Os cargos exigem nível superior.

“São 500 vagas para o novo concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará”, disse o governador. Agora, uma nova autorização para o concurso PC CE deve ser publicada no Diário Oficial, uma vez que Camilo havia informado, em 2018, que o concurso teria sido autorizado com 1.496 vagas, nos cargos de delegado, escrivão e inspetor.

Agora, com o novo anúncio do Governador, o quantitativo de vagas cai para 500 e o cargo de delegado segue sem ser citado pelo governador.

O Concurso Polícia Civil PC CE 2020

A expectativa era que o concurso fosse divulgado com oportunidades para os cargos de Delegado, Escrivão e Inspetor. No entanto, o Governador só confirmou a abertura de concurso para os dois últimos cargos, sem vagas para o cago de Delegado. Veja os requisitos e demais informações dos cargos:

Delegado de Polícia

A função de Delegado requer diploma de Bacharel em Direito, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” ou superior em plena validade.

O delegado tem missão de instaurar e presidir procedimentos policiais de investigação, orientar e comandar procedimentos de investigação relacionados com a prevenção e repressão de ilícitos penais, supervisionar e executar missões de caráter sigiloso, desempenhar demais atividades de polícia judiciária compatíveis com o cargo, cumprir as requisições judiciais e ministeriais, coordenar operações policiais.

O salário é de R$ 15.533,60 (conforme último edital).

A expectativa é que o concurso para Delegado tenha provas objetivas, prova discursiva, curso de formação e treinamento profissional, sindicância de vida pregressa e investigação social, exame de capacidade física, avaliação psicológica, prova de títulos, exame toxicológico e avaliação médica, conforme disposto a seguir.

Inspetor de Polícia Civil

Já a função de Inspetor de Polícia Civil requer diploma de terceiro grau, com nível de bacharelado,devidamente registrado efornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” ou superior em plena validade.

O Inspetor deverá executar os serviços de polícia judiciária e investigativa ou administrativa, sob a direção da autoridade policial ou do superior imediato, além de todas as atividades previstas em lei, inerentes ao exercício de seu cargo; deter, apresentando à autoridade policial competente, quem quer que seja encontrado em flagrante delito; emitir relatórios circunstanciados do curso das investigações; zelar pela manutenção da ordem pública em geral; operar sistema de comunicação de rádio da Polícia Civil; dirigir viatura policial ou a serviço da polícia judiciária; Cumprir, quando designado, mandados judiciais; executar serviços de permanência e transporte de presos provisórios, sob custódia da Polícia Civil, entre outras tarefas.

O salário é de R$ 2.946,19 (conforme último edital).

O concurso para o cargo de Inspetor deverá contar com provas objetivas, curso de formação e treinamento profissional, sindicância de vida pregressa e investigação social, exame de capacidade física, avaliação psicológica, exame toxicológico e avaliação médica, conforme disposto a seguir.

Escrivão de Polícia

Por fim, a função de Escrivão de Polícia Civil requer diploma de terceiro grau, com nível de bacharelado, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” ou superior em plena validade.

O Escrivão deverá exercer exercer atribuições relativas ao cumprimento das formalidades legais de polícia judiciária necessárias aos inquéritos, processos administrativos e demais serviços cartorários de apoio à autoridade policial, lavrar boletim de ocorrência, fornecer certidão quando requerida, cuidar dos serviços cartorários, manter a guarda de objetos aprendidos nos autos, lavrar termo de fiança, manter em dia os livros cartorários, além de outras atribuições.

O salário é de R$ 2.946,19 (conforme último edital).

O concurso para o cargo de Inspetor deverá contar com provas objetivas, curso de formação e treinamento profissional, sindicância de vida pregressa e investigação social, prova prática de digitação, avaliação psicológica, exame toxicológico e avaliação médica, conforme disposto a seguir.

Último Concurso Polícia Civil PC CE

O último concurso da Polícia Civil do Ceará foi divulgado em 2014, quando contou com 763 vagas. Foram 168 vagas para delegado, 336 para escrivão e 259 para inspetor. Do quantitativo de vagas, 39 foram reservadas a candidatos com deficiência. Houve ainda, além das vagas, formação de cadastro reserva.

A Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP teve a responsabilidade do certame, que contou com a seguintes etapas de avaliação: prova objetiva e discursiva; teste de capacidade física; avaliação psicológica; exames médicos e toxicológico; avaliação de títulos; investigação social; e curso de formação.

Convocações – No final do ano passado, o Governo convocou nada menos que 730 novos policiais do último concurso. Desse total, foram 476 inspetores, 201 escrivães e 53 delegados.

Escrivão

A prova objetiva de Escrivão avaliou habilidades e conhecimentos teóricos necessários ao desempenho pleno das atribuições. A avaliação teve duração de 4h, sendo composta de questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada uma, sendo somente uma alternativa correta. A prova foi realizada na cidade de Fortaleza/CE.

Os inscritos foram avaliados por questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Penal, Noções de Direito Processual Penal e Legislação Penal extravagante.

Delegado

A prova objetiva de Delegado avaliou habilidades e conhecimentos teóricos necessários ao desempenho pleno das atribuições. A avaliação teve duração de 5h, sendo composta de questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada uma, sendo somente uma alternativa correta. A prova foi realizada na cidade de Fortaleza/CE.

Os inscritos foram avaliados por questões de Língua Portuguesa, Noções de Administração Pública, Noções de Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação Penal Extravagante, Medicina Legal, Direitos Humanos, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Tributário, Legislação Ambiental, Criminologia e Legislação Específica.

Inspetor

A prova objetiva de Inspetor avaliou habilidades e conhecimentos teóricos necessários ao desempenho pleno das atribuições. A avaliação teve duração de 4h, sendo composta de questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada uma, sendo somente uma alternativa correta. A prova foi realizada na cidade de Fortaleza/CE.

Os inscritos foram avaliados por questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Penal, Noções de Direito Processual Penal e Legislação Penal extravagante.

Informações do concurso

Concurso : Polícia Civil do Ceará

: Polícia Civil do Ceará Banca organizadora: a definir

a definir Cargos: Escrivão e Inspetor

Escolaridade : superior

: superior Número de vagas: 500

500 Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição: a definir

a definir Situação : PREVISTO

: PREVISTO Link do último edital.

100% de Acordo com Último Edital