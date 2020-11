Twitter vai retomar verificação de contas em 2021

Nesta terça-feira (24), o Twitter anunciou que trará de volta seu recurso de verificação de contas no início do próximo ano. A novidade será acompanhada de diversas guias e regras para usuários com contas menores que desejam obter o selo de verificação ao lado de seus nomes de usuário. A empresa atualmente solicita propostas de mudança para o recurso.

Caso não receba novas propostas de mudança, o sistema de verificação deve ficar disponível para diversos tipos de conta, como contas governamentais, empresariais, jornalísticas, de marcas, organizações sem fins lucrativos, entretenimento, esportes, ativistas, organizadores e influenciadores digitais. Individualmente. Cada tipo de conta terá requisitos a serem preenchidos, que ainda estão em fase de testes e devem ser oficialmente publicados no dia 17 de dezembro.

A empresa também busca outras formas de autenticar a verificação de uma conta, permitindo que elas tenham mais personalidade com novos tipos de selo e categorias, que devem ser anunciados nas próximas semanas.

Contudo, há também novas regras de conduta que podem retirar o selo de usuários que agirem de forma enganosa quanto seus nomes de usuário ou de conta, bem como sua identidade. A repetição de infrações pode remover permanentemente o status de verificação da conta.

Como participar da pesquisa

O Twitter está aceitando o feedback dos usuários até o dia 8 de dezembro, sendo possível participar tuitando sua opinião junto da marcação #VerificationFeedback na própria rede social. A empresa comenta que as novas mudanças anunciadas são apenas as primeiras de muitas outras que virão no próximo ano.