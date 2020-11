Ubisoft esclarece quais jogos de PS4 serão retrocompatíveis no PS5

A Ubisoft compartilhou, na última sexta-feira, dia 30 de outubro, uma listagem com os games que não serão retrocompatíveis com o PS5, trazendo inúmeras obras de Assassin’s Creed que aparentemente não seriam jogáveis na nova geração via retro. Porém, instantes depois, a publisher retirou do ar a postagem, alegando “imprecisões” quanto aos títulos apresentados.

De acordo com a mensagem, toda a trilogia Assassin’s Creed Chronicles estaria de fora da nova geração, assim como o renomado Syndicate. Além da franquia, nomes como Space Junkies e Risk também não seria portados para o PS5 via retrocompatibilidade. Confira a lista completa.

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack

Assassin’s Creed Chronicles India

Assassin’s Creed Chronicles China

Assassin’s Creed Chronicles Russia

Risk

Star Trek Bridge Crew

Werewolves Within

Space Junkies

Porém, instantes após a postagem, a Ubisoft deletou a lista e entrou em contato com a equipe da Gematsu, alegando que a exclusão foi necessária devido a “imprecisões” em relação aos games que não estarão disponívels para o PlayStation 5.

Update: Ubisoft removed the post, citing inaccuracies. A Ubisoft rep told Gematsu: “We have pulled the Ubisoft Connect article and forum post re backwards compatibility for the time being as there may be inaccuracies involving the Ubisoft titles that will be playable on PS5.” https://t.co/mxfJc7kjnU — Gematsu (@gematsucom) October 30, 2020

Vale ressaltar que a postagem faz referências apenas ao PS5, já que no Xbox Series S/X todos os games compatíveis com o Xbox One poderão ser jogados via retrocompatibilidade.

Até o momento, a publisher não atualizou a lista.