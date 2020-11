Ucrânia e Suíça se enfrentam pela manutenção na Liga A

Enquanto a outra partida do Grupo 4 vale a classificação, Ucrânia e Suíça disputam a manutenção no torneio. Valendo o rebaixamento, as duas seleções enfrentam nesta terça-feira (17), em território suíço, às 16h45 (horário de Brasília).

NA PARTE DE CIMA

A partida vale a manutenção na Liga A da Nations League. A Ucrânia precisa apenas de um empate para permanecer, enquanto a Suíça precisa vencer a partida com saldo de gols.

INVICTOS

A seleção suíça não perde em casa há 17 jogos sob o comando de Vladimir Petkovic e conta com a boa fase na Swissporarena para conseguir vencer.

NA IDA…

Na primeira rodada da Liga das Nações, a Ucrânia foi quem se deu melhor. Jogando em casa, venceu a Suíça por 2 a 1. Yarmolenko e Zinchenko fizeram os gols dos donos da casa, enquanto Seferovic descontou.