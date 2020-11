UFBA mantém aulas presenciais suspensas e anuncia novo semestre remoto

Com as aulas presenciais suspensas desde março deste ano, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) só retomou as atividades de ensino de forma remota no dia 8 de setembro, com um semestre suplementar com duração de três meses. Desse modo, o semestre suplementar chega ao fim no dia 18 de dezembro, e a universidade já anunciou o seu novo planejamento.

Novo semestre remoto

De acordo com o informado pela UFBA, a decisão é por manter as aulas presenciais suspensas. Sendo assim, o próximo semestre da universidade será com aulas on-line. O semestre que se inicia no dia 22 de fevereiro e se encerra no dia 12 de junho ocorrerá remotamente.

A decisão é do Conselho Universitário (Consuni), cujos membros se reuniram nos dias 23 e 27 de novembro para determinar as condições do próximo semestre. Conforme a nota divulgada pela UFBA, o novo semestre on-line deve seguir as mesmas diretrizes do semestre suplementar. No entanto, haverá mudança na oferta de disciplinas, oferta esta que é de responsabilidade de cada colegiado.

Assim como no semestre em andamento, no próximo semestre os alunos terão direito a trancar os cursos em qualquer momento, sem restrição de data para o procedimento. Além disso, os cursos que tiverem maior carência de atividades em campus poderão contar com alguns encontros presenciais.

A UFBA informou ainda por meio da nota que o semestre será 2021.1. “O Consuni decidiu pelo trancamento especial, para todos os estudantes, dos dois semestres regulares não realizados [2020.1 e 2020.2]”, afirmou. Tal situação já ocorreu anteriormente em 2004, em decorrência de uma longa greve na UFBA.

Confira aqui a nota na íntegra.

