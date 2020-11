UFES: Estão abertas as inscrições para o Vestibular EAD 2021

A Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) abriu hoje, sexta-feira (13), o período de inscrição para o Vestibular EAD, com ingresso em cursos de graduação em 2021. Desse modo as inscrições podem ser realizadas no período de 13 a 29 de novembro.

A inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do site da universidade e o valor da taxa é de R$ 50,00, o pagamento deve ser feito até o dia 30 de novembro. Clique aqui para se inscrever.

Ao todo, a oferta da UFES é de 1.050 vagas em cinco cursos na modalidade de Educação a Distância (EAD). Os cursos contemplados são: Bacharelado em Biblioteconomia (450 vagas); Licenciatura em Biologia (150); Física (150); História (150); e Pedagogia (150).

Apesar de serem na modalidade EAD, os cursos contam com encontros semanais presenciais de caráter obrigatório. Tais encontros devem acontecer nos polos UAB/ES, nas cidades que os sediam, e em conformidade com a organização do calendário de cada curso.

De acordo com o edital, as vagas se dividem em três categorias, de modo que parte delas se destina a professores de instituições públicas de ensino (apenas para os cursos de licenciatura); parte é para o público em geral; e outra parte das vagas é para alunos egressos da rede pública de ensino.

Nesse sentido, a UFES obedecerá a legislação nacional quanto às cotas e normativas da própria universidade.

Processo seletivo do Vesrtibular EAD 2021

Ainda de acordo com o edital, a seleção dos candidatos será por meio de análise de histórico escolar. Desse modo, os estudantes deverão apresentar histórico do ensino médio ou um documento equivalente.

O edital apresenta ainda a data do resultado preliminar (10 de dezembro) e o período para recursos, que vai do dia 18 a 21 de dezembro, enquanto o resultado final será disponibilizado no dia 6 de janeiro de 2021.

Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Clique aqui para ver mais sobre educação.

Leia ainda O que diz o Guia do MEC sobre a redação do Enem.