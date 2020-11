Ufes: Termina hoje período de inscrição do Vestibular para cursos EAD

O período de inscrição do Vestibular 2020 para cursos na modalidade de educação a distância (EAD) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) chega ao fim neste domingo, 29 de novembro. De acordo com o edital, a taxa de inscrição é de R$ 50 e o pagamento deve ser feito até amanhã.

O processo seletivo visa o ingresso de estudantes em cursos de graduação em 2021. A inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do site da universidade. Clique aqui para se inscrever.

Os cursos EAD preveem uma agenda de encontros presenciais semanais de caráter obrigatório. Assim, os encontros ocorrerão nos polos da universidade, nas cidades que os sediam, de acordo com calendário de atividades de cada disciplina.

De acordo com o edital, as vagas se dividem em três categorias, de modo que parte delas se destina a professores de instituições públicas de ensino (apenas para os cursos de licenciatura); parte é para o público em geral; e outra parte das vagas é para alunos egressos da rede pública de ensino. O processo seletivo irá considerar o histórico escolar do candidato ou ainda as notas obtidas no Enem. No entanto, essa segunda opção só vale para aqueles que usaram o Enem para obter o diploma do ensino médio.

Ainda conforme o edital, a oferta da Ufes é de 450 vagas para o bacharelado de Biblioteconomia e 600 vagas para as licenciaturas em Ciências Biológicas, Física, História e Pedagogia. Além disso, o documento indica que o resultado do processo seletivo ficará disponível no dia 6 de janeiro de 2021. Clique aqui para conferir mais detalhes no edital do Vestibular para cursos EAD.

