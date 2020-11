UFJF e UFSJ abrem inscrições para “Tutoria Enem”

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e a Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) estão oferecendo um curso de extensão gratuito para alunos cotistas que prestarão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

As inscrições para o “Tutoria Enem” abriram na última sexta-feira (30). O curso é uma iniciativa de mais de 60 alunos de graduação da UFJF e da UFSJ, o objetivo é preparar os alunos de diversas idades para o Enem 2020, por meio de aulas on-line.

Para realizar a inscrição é necessário preencher um formulário. Clique aqui para acessar.

O número de vagas para o “Tutoria Enem” é limitado. Desse modo, a divulgação das vagas ocorre nas redes sociais do projeto e a oferta ocorre de acordo com a demanda de inscrições. A ideia é, então, atender ao maior número possível de alunos cotistas.

Os alunos de graduação da UFJF e da UFSJ são voluntários. Além de preparar as aulas, os graduandos elaboram e indicam materiais de estudo. Assim, os materiais abarcam as 12 disciplinas cobradas na prova do Enem. Os estudantes também terão espaço para resolução de questões.

O projeto utilizará as plataformas Google Meet e Classroom para disponibilizar todo o material, enquanto o contato entre alunos e professores deve ocorrer por meio do WhatsApp, em grupos criados com tal objetivo.

Além disso, o “Tutoria Enem” conta com apoio psicológico aos alunos e acesso à internet para aqueles que necessitarem.

Nesse sentido, Rosilene Pereira (UFJF), coordenadora do curso, ressalta a importância do projeto enquanto forma de compartilhar o aprendizado universitário com o público externo. Segundo ela, o curso “amplia a relação da comunidade com a Universidade”.

E aí? Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Clique aqui para ver cursos on-line e gratuitos.

Leia ainda MEC quer ampliar o alcance de cursos EaD em federais.