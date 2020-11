UFJF firma parceria com a ONU para redução de risco de desastres

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) foi a primeira universidade brasileira a firmar acordo com o escritório das Organização das Nações Unidas (ONU) para a redução de risco de desastres. Assim, um dos objetivos da parceria é que a UFJF atue por meio de programas de extensão universitária e de eventos para a comunidade externa.

UFJF atuará na capacitação de agentes

A ideia é capacitar agentes públicos para reduzir os riscos de desastres e desenvolver resiliência nas comunidades. A resiliência se trata da capacidade de recuperação e de superação em meio a catástrofes. Nesse sentido, os projetos de extensão serão realizados por meio do Núcleo de Engenharia Pública (NEP), do Núcleo de Atendimento Social da Faculdade de Engenharia (Nasfe) e do Projeto Aprender para Prevenir.

De acordo com a UFJF, a ideia de fazer tal parceria surgiu do entendimento da universidade quanto às demandas de toda a população. Nesse sentido, Jordan Henrique de Souza, coordenador do Nasfe, destacou:

“Nós não dominamos o meio ambiente, mas podemos gerenciar as pessoas para que elas não fiquem expostas e vulneráveis a eventos que fogem do nosso controle. Uma cidade boa para se viver não é isenta dos riscos, mas aquela onde tanto o poder público quanto a população buscam se preparar para resistir a eventos adversos. Essa forma de agir e pensar é chamada pela ONU de resiliência. Nosso objetivo com o projeto é promover a preparação para que um desastre de origem natural não necessariamente vá prejudicar uma cidade.”

Segundo a UFJF, apesar de o trabalho de extensão se voltar para 114 municípios próximos a Juiz de Fora, as ações beneficiam todo o Brasil. Os trabalhos desenvolvidos teriam potencial para impactar todo o país.

Além do trabalho de extensão, a universidade deve agir para construir parcerias entre autoridades e disseminar o conhecimento científico e técnico da comunidade e dos gestores públicos.

As informações são da UFJF.

