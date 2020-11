Última estreia de treinador estrangeiro no Palmeiras foi em derrota para o Santos, com time usando uniforme de goleiro

Nesta quinta-fera, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino, pela volta das oitavas da Copa do Brasil, na partida que marca a estreia do português Abel Ferreira no comando do Verdão.

Antes do luso, o último treinador estrangeiro a iniciar uma caminhada no Alviverde foi o argentino Ricardo Gareca, contratado em julho de 2014, em meio ao ano de centenário palestrino.

Em seu 1º jogo no Palmeiras, porém, Gareca não teve vida fácil: pegou um Santos que vinha embalado, com Lucas Lima, Geuvânio e Gabigol comendo a bola.

O resultado na Vila Belmiro ficou até barato: vitória por 2 a 0 do Peixe, com gols do zagueiro Bruno Uvini e do volante Alison.

O Verdão, com uma escalação capaz de causar calafrios se lida hoje em dia, pouco ameaçou a meta defendida pelo goleiro Aranha.

A superioridade do clube praiano, aliás, foi tão grande que a torcida santista terminou a partida gritando “olé” a cada toque de bola na Vila.

Esse clássico, aliás, foi marcado por uma curiosidade: toda a equipe palmeirense atuou com uniforme de goleiros.

Leandro durante jogo entre Palmeiras e Santos, pelo Brasileirão 2014 Gazeta Press

Explica-se: foi uma homenagem ao lendário arqueiro Oberdan Catani, um dos maiores ídolos da história palestrina, que havia falecido dias antes.

Por isso, o Palmeiras jogou naquele dia com todos uniformizados de goleiro, com camisas de manga longa e uma imagem de Oberdan em dourado.

“Obrigado, Oberdan Cattani. De Palestra a Palmeiras, sempre em nossos corações. 1919-2014, 351 jogos”, dizia a mensagem de despedida estampada na peça.

Gareca não duraria muito no comando alviverde…

Ele foi demitido em 1º de setembro, cerca de dois meses depois de sua contratação. Ao todo, foram 13 jogos, com 4 vitórias, 1 empate e 8 derrotas (aproveitamento de 33%).

No lugar do argentino, assumiu Dorival Jr, que ficou no cargo até o final do Brasileirão – o Verdão se salvou do rebaixamento na última rodada.

Nesta quinta, por sua vez, Abel Ferreira deve ter vida bem mais tranquila.

O português joga com vantagem de dois gols, já que o time palestrino venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1, em Bragança Paulista, no jogo de ida das oitavas.

Ficha técnica

Santos 2 x 0 Palmeiras

GOLS: Santos: Bruno Uvini e Alison

SANTOS: Aranha; Victor Ferraz (Zé Carlos), David Braz, Bruno Uvini (Paulo Ricardo) e Mena; Alison, Arouca (Souza) e Lucas Lima; Geuvânio, Gabigol e Rildo Técnico: Oswaldo de Oliveira

PALMEIRAS: Fábio; Wendel, Tobio, Wellington e Marcelo Oliveira; Renato, Josimar (Mendieta), Wesley e Bruno César (Erik); Leandro (Eduardo Júnior) e Diogo Técnico: Ricardo Gareca