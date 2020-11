‘Ultimamente, temos escutado muita coisa’, falou Thaciano após vitória do Grêmio

Além da felicidade dupla em marcar o gol e celebrar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil junto com o Grêmio, o meio-campista Thaciano aproveitou os microfones também para dar uma espécie de “recado”.

Para ele, os desempenhos apresentados pela equipe no aspecto do resultado não estão tão ruins quanto os comentários que escutou dão a entender. Sem deixar de falar, efetivamente, do jogo em si onde avaliou que o Imortal fez uma boa apresentação no contexto geral.

– É importante (marcar o gol). Estávamos bem na partida. Fizemos uma boa partida, mas agora pensar no Brasileirão, que é importante para nós. O Grêmio é muito forte. Ultimamente, temos escutado muita coisa. Mas se olhar vitórias e derrotas, temos um bom aproveitamento – disse o jogador que marcou seu segundo gol em 21 partidas realizadas na temporada com a camisa gremista.

Agora, o time dirigido por Renato Portaluppi volta novamente suas atenções para a campanha ascendente no Brasileirão onde, no domingo (8) às 20h30, visita o Fluminense no Maracanã na 20ª Rodada.