Unicamp anuncia vencedores da 12ª Olimpíada de História

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anunciou neste domingo (22) os medalhistas da 12ª edição da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB) por meio de uma live. Os premiados fazem parte de equipes de 12 estados brasileiros, no entanto, os estados do Nordeste lideraram a competição.

Nesse sentido, das 90 medalhas, 64 foram para equipes nordestinas. A Bahia liderou com o total de 18 medalhas, quatro de ouro, oito de prata e seis de bronze. Em seguida, vieram São Paulo, com o total de 16 medalhas, e Pernambuco, com 14. A Olimpíada de História entregou 40 medalhas de bronze, 30 de prata e 20 de ouro.

De acordo com a equipe responsável pela organização da competição, participaram 461 equipes, totalizando o número de 1,6 mil participantes. Além disso, a competição precisou passar por modificações em seu formato em decorrência da pandemia da covid-19. Nesse sentido, durante a cerimônia de premiação, a coordenadora da ONHB e professora do IFCH da Unicamp, Cristina Meneguello afirmou:

“A ONHB é uma oportunidade para conhecer melhor a História do Brasil, para pensar criticamente sobre a nossa realidade. Somos solidários nestes tempos que estamos vivendo, não só por causa da pandemia. Quisemos acolher a todos e que os participantes tivessem a certeza que da nossa parte estávamos fazendo uma prova interessante para a formação e espírito crítico”.

A ONHB é um projeto realizado pelo Departamento de História da Unicamp e abre espaço para alunos de todas as redes de ensino, desde o ensino fundamental ao ensino médio, de escolas públicas e privadas. Confira aqui os estados premiados nesta edição.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Veja também O que fazer se “der um branco” na prova? Confira 3 dicas.