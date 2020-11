Único carioca a vencer após quase 11 meses, Fluminense terá novembro de confrontos diretos

A surpresa do primeiro turno servirá de inspiração para que a segunda metade do Campeonato Brasileiro seja ainda melhor para o Fluminense. A vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza no Castelão fez com que a equipe de Odair Hellmann completasse oito jogos sem perder e um mês invicto. Para manter a boa forma, porém, não será fácil. Nesta terça-feira, o elenco retorna ao CT Carlos Castilho para iniciar a preparação para uma sequência com duas partidas fora de casa com confrontos diretos.

Primeiro, o Flu recebe o Grêmio neste domingo, às 20h30. Depois, no sábado, dia 14, é a vez de o Tricolor visitar o Palmeiras. Ainda fora de casa, o time de Odair Hellmann encara o Internacional no dia 22, às 18h15. Para fechar o mês, o Fluminense terá o Red Bull Bragantino, no Maracanã, dia 28, às 17h. A equipe das Laranjeiras ainda terá mais quatro jogos antes do fim do ano, contra Athletico-PR, dia 6, Vasco, dia 13, ambos no Rio de Janeiro, Atlético-GO, dia 20, e São Paulo, dia 27, em casa.

No primeiro turno, o início foi complicado, com derrotas para Grêmio, Bragantino e São Paulo, vitórias contra Internacional, Athletico e Vasco, e empates contra o Palmeiras e o Atlético-GO. Ou seja, 11 pontos conquistados de 24 possíveis. Só nas últimas oito partidas, com a mesma pontuação em jogo, foram 18 para a conta, com cinco vitórias e três empates.

Fluminense até o fim de 2020:

Grêmio (C) – 8/11, 20h30

Palmeiras (F) – 14/11, 21h30

Inter (F) – 22/11, 18h15

Bragantino (C) – 28/11, 17h

Athletico (C) – 6/12, 17h

Vasco (F) – 13/12, 17h

Atlético-GO (F) – 20/12, 17h

São Paulo (C) – 27/12, 17h

Abre 2021 contra o Flamengo.#lanceFLU — Luiza Sá (@luizasabg) November 2, 2020

ONZE MESES DEPOIS…

Outro ponto importante dessa 19ª rodada do Campeonato Brasileiro foi que o Fluminense acabou sendo o único time carioca a sair de campo com uma vitória. O Flamengo acabou goleado pelo São Paulo por 4 a 1, enquanto Vasco e Botafogo empataram por 1 a 1 com o Goiás e 2 a 2 com o Ceará, respectivamente.

A última vez que isso aconteceu no Brasileirão foi na rodada final do campeonato de 2019, em 8 de dezembro. Com gol do estreante Evanilson, o Tricolor bateu o Corinthians por 2 a 1 fora de casa. Entre os rivais, o Flamengo perdeu por 4 a 0 para o Santos, o Vasco empatou com a Chapecoense em 1 a 1, assim como o Botafogo contra o Ceará.

Essa alegria dobrada aos tricolores aconteceu em outras duas oportunidades no ano passado. Em setembro, pela 22ª rodada, o Tricolor carioca bateu o Grêmio por 2 a 1 no Maracanã, enquanto o Flamengo empatou com o São Paulo por 0 a 0, o Vasco perdeu para o Corinthians por 1 a 0, mesmo placar da derrota do Botafogo para o Fortaleza. Antes disso, em maio, o Fluminense goleou o Cruzeiro por 4 a 1 no Maracanã. Naquela ocasião, pela quinta rodada, o Flamengo perdeu para o Atlético-MG por 2 a 1, o Botafogo foi derrotado pelo Goiás por 1 a 0 e o Vasco empatou com o Avaí em 1 a 1.

Em 2020, o Fluminense é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 32 pontos conquistados. Em termos de pontuação, esta é a quarta melhor campanha da equipe em primeiro turno, atrás apenas de 2015, 2010 e 2012.