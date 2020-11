United não permite Lindelof jogar na Dinamarca pela seleção sueca

O Manchester United impediu o zagueiro Victor Lindelof de se juntar com a seleção sueca para disputar amistoso contra a Dinamarca, fora de casa, nesta quarta-feira. Por conta de surto de Covid-19 no país, o governo britânico impôs uma regra de isolamento por duas semanas para qualquer pessoa, inclusive atletas de elite, que retorne do país escandinavo.

Com isso, o defensor permanece na Inglaterra e irá encontrar os companheiros de seleção apenas em Estocolmo, na Suécia. Além de Lindelof, outros quatro jogadores suecos que jogam na Inglaterra e Escócia também só se juntarão com o restante dos companheiros após o confronto na Dinamarca.