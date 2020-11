Universidad Católica supera jogador a menos e elimina Sol de América

* Por Roberto Junior

Após um resultado sem gols em Assunção, no Paraguai, Universidad Católica e Sol de América jogaram hoje pela Sul-Americana em San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. Mesmo com um a menos, os mandantes superaram a desvantagem e venceram de virada por 2 a 1.

Leia mais

Em duelo argentino na Sula, Independiente empata com o Atlético Tucumán e avança

Unión Santa Fe surpreende e elimina o Emelec da CONMEBOL Sul-Americana

Com a classificação, a Católica já sabe que vai enfrentar o River Plate-URU, que eliminou o Atlético Nacional-COL, nas oitavas de final. As datas e horários dos jogos de ida e volta da Sul-Americana ainda a serão divulgados pela Conmebol.

Como foi o primeiro tempo de Universidad Católica x Sol de América

Sabendo que conquistou um resultado perigoso no primeiro jogo, a Universidad Católica praticou um futebol agressivo diante dos paraguaios. Tanto em ataques como em faltas. Com menos de 30 minutos, os chilenos deram três chutes ao gol (sendo dois deles perigosos) e ainda cometeram sete faltas onde os defensores Alfonso Parot e Valber Huerta tomaram cartões amarelos.

A equipe do Sol de América praticamente corria atrás da bola e cercava na marcação os rivais. Com um jogo mais reativo, os paraguaios tiveram 34% de posse de bola no primeiro tempo e até conseguiram chutar oito vezes ao gol, mas faltou mira aos atletas já que apenas uma foi em direção a meta, mas sem perigo ao goleiro Matías Dituro.

A Católica, mais organizada em campo, conseguia trocar mais passes com qualidade buscando o espaço entre a defesa adversária. Porém abusou das faltas e correu riscos de pendurar seus jogadores. Nos primeiros 45 minutos foram 10 infrações no total.

Segundo tempo de coragem da Universidad Católica

A primeira chegada perigosa no segundo tempo foi da Católica. Aos sete minutos, Pinares invadiu a área e tentou chutar por cobertura. A bola, porém, foi fraca e ficou tranquilo com Escobar.

Aos 10 minutos, aquele excesso de faltas do primeiro tempo prejudicou a Universidad. Após um cruzamento rasteiro, Nildo Vieira, que entrou no intervalo, sofreu pênalti de Valber Huerta e o zagueiro do time chileno foi expulso. O próprio camisa 17 foi para a cobrança e abriu o placar. Com um a menos, os mandantes agora precisavam virar o jogo para se classificar.

De imediato após o gol, Nolan tirou Pinares e colocou Diego Buonanotte para dar mais dinâmica ao jogo. Quatro minutos mais tarde, o camisa 18 sofreu falta na entrada da área após jogada individual. Ele mesmo cobrou e com muita categoria colocou no ângulo de Dituro. E o próprio Buonanotte pouco tempo depois conseguiu um lindo lançamento por cima na área e por muito pouco a Católica não virou.

Mesmo com um jogador a menos, os chilenos seguiram atacando mais que o Sol de América, que continuava acuada no jogo e não aproveitando a vantagem. Aos 35 minutos a punição. A Católica fez uma trama com cruzamento e passe na área até o arremate ao gol. Ruben Escobar espalmou e Fernando Zampedri não teve trabalho para empurrar a bola para a meta.

O Sol de América continuou fazendo o papel de quem tinha um a menos no jogo. E as vezes que chegada no ataque não tinha forças para trabalhar a bola e no fim pagou com a eliminação.