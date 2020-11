Unkore: game japonês transforma informações sobre cocô em moedas

Já imaginou um game com bactérias intestinais na forma de adoráveis personagens de anime e cujo grande objetivo é ajudar a monitorar a consistência do cocô e a combater o câncer de cólon? Bom, a Japan Unko Society levou esta ideia a sério, lançando no último domingo (15), o Unkore, jogo mobile e RPG que aborda a necessidade de cuidados com o aparelho digestivo.

O título transporta os jogadores para o reino de Untopia, e a jogabilidade envolve estabelecer relações com NPCs, evoluir através de combates e missões e muitos diálogos educativos sobre as funções do organismo.

Porém, o mais interessante é que ele serve para ajudar os usuários a monitorar as vezes que utiliza o banheiro e se suas fezes estão saudáveis, com as informações pessoais enviadas através de conversas com os personagens gerando moedas para comprar itens!

Aparentemente, a ideia por trás do mobile é encontrar um modo de transmitir dados e relatórios médicos que podem ser considerados um tanto quanto desconfortáveis de forma mais agradável, utilizando expressões mais simples para que todos possam compreender e aprender a importância de cuidar bem de seu sistema digestivo!

No momento, Unkore só está disponível no Japão, mas se tivesse uma versão brasileira, vocês utilizariam? Estão confiantes que suas fezes são dignas de moedinhas? Contém para nós na seção de comentários!