UP da Startup – O Melhor Investimento de 2020

Cenário do Investimento – Modelo de Negócio Startup

O modelo de empreendimento Startup tem crescido e sido uma preferência em 2020, sendo uma tendência de mercado.

Quando decide atuar em um ramo de negócio é importante que analise a viabilidade do segmento e o cenário do mercado.

No cenário atual o investimento em Startups tem crescido muito, mesmo em cenário pandêmico. Segundo a empresa Ideia no Ar, em 2020 já são mais de 10,79 bilhões investidos até o momento.

Fintechs são as preferidas pelos investidores

Já falamos sobre as classificação de segmentos das Startups (confira aqui). De todos os tipos classificados, os destaques são as fintechs, sendo essas as que mais recebem investimentos.

Para se ter uma ideia de como as startups de serviços financeiros têm crescido no Brasil, somente o Nubank recebeu R$ 400 milhões em investimentos alcançando o valor de mercado de 10 bilhões de dólares.

Esse tipo de investimento mostra ao mercado o segmento que está em alta, e a bola da vez do mercado de Startup são as fintechs.

Um diferencial que surgiu sendo o próprio diferencial

As Startups são diferenciais de mercado desde que surgiram, sendo a própria disrupção quando pensamos em modelo de negócio.

Por isso, essa transformação no empreendedorismo não surpreende o mercado. Porém, aponta uma direção para novos empreendedores que aceitam o risco de inovar e investir.

Portanto, a tendência é que cada vez mais investidores olhem com bons olhos para as Startups e novos contratos entrem em vigor ainda em 2020. Sendo assim, um dos modelos de negócio que mais se saíram bem em 2020 são as Startups.

Potencial inovador e lição para o mundo dos negócios

Certamente é um potencial de negócio inovador e uma das melhores opções para empreender em tempos de crise, conforme mostra os dados de 2020, um ano difícil por várias razões.

Porém, apesar de todas as dificuldades, no mundo dos negócios muitas lições estão sendo aprendidas, e a inovação como pilar de negócio é uma dessas lições atemporais.