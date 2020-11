UPE: Confira aqui a concorrência do SSA 2021

A Universidade de Pernambuco divulgou a concorrência do processo de ingresso de 2021. De acordo com a Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos (CPCA) da UPE, ao todo, para a 3ª fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA), se inscreveram 14.282 candidatos que concorrerão a 1.740 vagas.

Já o número de inscrições para o SSA foi de 22.836 e para o SSA 1, 26.347 candidatos se inscreveram. Os números apresentados pela CPCA incluem cotistas e não-cotistas.

De acordo com o edital do SSA, ao todo, a UPE está oferecendo vagas em 54 cursos de graduação; as vagas são distribuídas em 11 campi; distribuídos nas regiões Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão. Conforme a CPCA, o curso com maior número de concorrência é o de medicina.

Assim, no sistema universal, o curso de medicina do campus de Serra Talhada é o mais concorrido no SSA, com 36,63 candidatos disputando por uma vaga. Em segundo lugar, o mais concorrido é o de medicina do campus Benfica, com 35,20 candidatos concorrendo por vaga. O terceiro mais concorrido é o curso de medicina do campus Garanhuns; para cada vaga há 34,63 pessoas na disputa.

Pelo sistema de cotas, o mais concorrido é também o curso de medicina em Serra Talhada, com 51 concorrentes por vagas, enquanto o segundo curso mais disputado é o de odontologia (Arcoverde), com 39,50 por vaga. Por fim, o terceiro mais concorrido na seleção por cotas é o curso de enfermagem (Petrolina) com 31,25.

A concorrência completa dos 54 cursos ofertados pode ser conferida no site da UPE. Clique aqui para acessar.

Datas de prova do SSA UPE

1ª fase do SSA: as provas ocorrerão nos dias 31 de janeiro e em 31 de fevereiro pela manhã;

2ª fase do SSA: as provas ocorrerão nos dias 31 de janeiro e em 31 de fevereiro pela tarde;

3ª fase do SSA: as provas ocorrerão nos dias 4 e 5 de fevereiro pela manhã.

