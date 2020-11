Uruguai vence Colômbia por 3 a 0 com gols de Suárez, Cavani e Darwin Núñez antes de pegar o Brasil

A ótima atuação celeste acende o sinal de alerta no Brasil, já que os uruguaios são os próximos adversários da equipe de Tite, na terça-feira, em Montevidéu.

A vitória charrúa começou a ser construída logo aos 5 minutos do 1º tempo, em uma bobeada na saísa de bola dos cafeteros.

O volante Nández apertou a marcação, antecipou passe de Mina para Lerma e já lançou Cavani. Fatal, o centroavante bateu na saída de Ospina para balançar as redes.

Após controlar a partida no restante do 1º tempo, o Uruguai voltou do intervalo bem postado na defesa e pronto para contra-ataques mortais.

Logo aos 6, Bentancur fez boa jogada com Suárez, invadiu a área e foi derrubado de forma infantil por Murillo na área: pênalti claríssimo.

Luis Suárez assumiu a responsabilidade e bateu muito bem, aumentando a conta para a Celeste Olímpica.



O técnico Óscar Tabárez, então, resolveu ir poupando seus principais jogadores, e foi sacando veteranos como Suárez e Cavani e colocando jovens como Darwin Núñez.

E foi justamente Núñez, que é um dos “queridinhos” do técnico Jorge Jesus no Benfica, quem colocou o último prego no caixão.

Aos 27, o atacante soltou uma bomba de fora da área e acertou o cantinho de Ospina, que pulou, mas não alcançou.

Nos minutos finais, a situação dos colombianos ficou ainda pior depois que Yerry Mina levou o 2º amarelo e foi expulso, deixando a equipe da casa com um a menos.

Com o resultado, o Uruguai vai a 6 pontos e está em 3º lugar, enquanto a Colômbia permanece com 4 pontos, em 6º lugar (e, portanto, fora da zona de classificação).

Luis Suárez comemora após marcar para o Uruguai sobre a Colômbia Getty Images

Colômbia 0 x 3 Uruguai

GOLS: Uruguai: Cavani, Luis Suárez (pênalti) e Darwin Núñez

COLÔMBIA: Ospina; Cuadrado, Yerry Mina, Murillo e Mojica; Lerma, Barrios (Luis Díaz) e Uribe (Cardona); James Rodríguez, Muriel (Morelos) e Zapata Técnico: Carlos Queiroz

URUGUAI: Campaña; Cáceres, Giménez, Godín e Matías Viña; Bentancur (Gabriel Neves), Torreira, De La Cruz (Darwin Núñez) e Nández; Luis Suárez (Jonathan Rodríguez) e Cavani (Arambarri) Técnico: Óscar Tabárez

51º gol de Cavani em 117 jogos pelo Uruguai

3º jogo seguido que Cavani faz gol pelo Uruguai

16º gol de Cavani em jogos de eliminatórias sul-americanas

63º gol de Luis Suárez em 116 jogos pelo Uruguai

25º gol de Luis Suárez em jogos de eliminatórias sul-americanas

4º gol de Luis Suárez em 7 jogos contra a Colômbia na carreira

2º gol de Darwin Núñez em 3 jogos pelo Uruguai

1ª vez que o Uruguai fez 3 gols fora de casa contra a Colômbia nas eliminatórias

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, pelas eliminatórias.

Terça-feira, 17/11, 18h*, Equador x Colômbia

Terça-feira, 17/11, 20h*, Uruguai x Brasil

*horário de Brasília