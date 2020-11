Uruguai x Brasil: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Uruguai e Brasil se enfrentam nesta terça-feira (17), às 20h, no Centenário, em Montevidéu (URU), pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. O Brasil quer a vitória para continuar 100% na qualificação, já que venceu Bolívia, Peru e Venezuela nas três primeiras rodadas. Os uruguaios querem manter o embalo da goleada para cima da Colômbia, fora de casa, por 3 a 0.

Na Seleção Brasileira, o desfalque pode ser o volante Allan, que está com um problema clínico, segundo o técnico Tite. Caso ele não atue, quem entra no seu lugar é Arthur. A grande novidade ficará no banco de reservas, com as presenças do lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG e do atacante Thiago Galhardo, do Internacional, convocados de última hora. A Seleção lidera as Eliminatórias com nove pontos em três jogos.

Já o Uruguai vem desfalcado para o confronto contra o Brasil. O lateral-esquerdo Matias Viña, do Palmeiras, testou positivo para a Covid-19 e não joga. Oliveros deve ser o seu substituto. No ataque, a esperança de gols está na dupla Suárez e Cavani, artilheiros da Celeste. Os uruguaios estão na quarta colocação com seis pontos conquistados.

VEJA A TABELA DAS ELIMINATÓRIAS

Veja informações sobre o jogo



URUGUAI X BRASIL

Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)

Data/Horário: 17 de novembro de 2020 (terça-feira), às 20h

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI)

VAR: Cristian Garay (CHI)

Onde acompanhar: EI Plus e Tempo Real do LANCE!

URUGUAI: Campaña; Cáceres, Giménez, Godín e Oliveros; Bentancur, Torreira, De La Cruz e Nández; Suárez e Cavani. Técnico: Óscar Tabárez.

BRASIL: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan (Arthur), Douglas Luiz e Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison. Técnico: Tite.